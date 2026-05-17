Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 34. ve son haftanın en kritik maçlarından birinde Trabzonspor, sahasında kümede kalma savaşı veren Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. 17 Mayıs 2026 Pazar akşamı saat 20:00'de başlayacak bu dev mücadele FOTOMAÇ ekranlarında canlı yayınlanacak. Peki, Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 10:17
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı canlı izlemek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak isteyen lig üçüncüsü Trabzonspor, sahasında kader maçına çıkacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği, güçlü rakibi karşısında kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Milyonlarca futbolseverin gözü kulağı bu kritik 90 dakikada olacak. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikleri...

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR: SEZONU MORALLİ KAPATMAK İSTİYOR

Ligde topladığı 69 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyete odaklandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne karşı evindeki başarılı istatistiğini sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: KÜMEDE KALMAK İÇİN MUTLAK GALİBİYET

Metin Diyadin yönetimindeki Ankara temsilcisi, 31 puanla 15. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek umutlarını son haftaya taşıyan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda 4-3 devirdikleri rakiplerini deplasmanda da yenerek ligde kalma savaşına noktayı koymak istiyor.

74. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 74. kez karşılaşacak. Geride kalan 73 maçta Trabzonspor'un 41-13'lük ezici bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Umut.

Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Zuzek, Goutas, Abdurrahim, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

