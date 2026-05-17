CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de düğüm Kadıköy'de çözülüyor! Son 4 maçta 10 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakalayan Eyüpspor, ligde kalmayı garantilemek adına Fenerbahçe deplasmanında puan arıyor. Önemli eksiklerle sahaya çıkacak olan iki ekibin mücadelesi nefes kesecek. 17 Mayıs Fenerbahçe - Eyüpspor maçı canlı izle seçenekleri ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026 10:43
Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı canlı anlatım için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan dorukta! Sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren ve mutlak puana ihtiyacı olan Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını ve ligin kaderini doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşma, diğer tüm maçlarla eş zamanlı olarak bu akşam oynanacak. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve eksik raporları...

FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı bugün oynanacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem.

ikas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Radu, Metehan, Umut.

FENERBAHÇE

Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Kaleci Ederson kart cezalısı; Talisca, Nene, Guendouzi, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ise sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçında forma giyemeyecek.

İKAS EYÜPSPOR

Ligde kalabilmek için Kadıköy deplasmanından en az 1 puan çıkarmayı hedefleyen eflatun-sarılı ekipte Ángel Torres ve Gilbert Mendy cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor.

FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Hem VIP şoför hem rüşvet kuryesi! CHP'ye 100 bin dolar kargo poşetiyle geldi | Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'dan Tzolis çıkarması!
F.Bahçe'ye Greenwood müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı bilgileri Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı bilgileri 10:15
Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı bilgileri Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı bilgileri 10:02
F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı F.Bahçe'ye Arda Piyangosu! Dev rakam ortaya çıktı 10:00
Kayserispor - Konyaspor maçı bilgileri Kayserispor - Konyaspor maçı bilgileri 09:34
Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli Golcü transferi için gözünü kararttı! İşte bonservis bedeli 09:21
Şampiyon sahada! Şampiyon sahada! 09:18
Daha Eski
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk 10 numara! 09:01
Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı Leao'dan olay hareket! F.Bahçeli taraftarları kızdırdı 00:10
Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra... 00:10
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 00:10
G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! G.Saray'da Dursun Özbek yeni hedeflerini açıkladı! 00:10
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 00:10