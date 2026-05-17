Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan dorukta! Sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren ve mutlak puana ihtiyacı olan Arda Turan'ın ekibi ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını ve ligin kaderini doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşma, diğer tüm maçlarla eş zamanlı olarak bu akşam oynanacak. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Fenerbahçe - ikas Eyüpspor maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve eksik raporları...

FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor maçı bugün oynanacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

FENERBAHÇE - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, İsmail, Fred, Oğuz, Musaba, Kerem.

ikas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Bedirhan, Claro, Umut, Taşkın, Baran Ali, Legowski, Radu, Metehan, Umut.

FENERBAHÇE

Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Kaleci Ederson kart cezalısı; Talisca, Nene, Guendouzi, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ise sakatlıkları nedeniyle sezonun son maçında forma giyemeyecek.

İKAS EYÜPSPOR

Ligde kalabilmek için Kadıköy deplasmanından en az 1 puan çıkarmayı hedefleyen eflatun-sarılı ekipte Ángel Torres ve Gilbert Mendy cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor.

