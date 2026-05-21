Vedat Muriqi görüşmeye hazır

İspanya'da Mallorca'nın küme düşmesiyle beraber gözler Vedat Muriqi'ye çevrildi. Ara transfer döneminde İspanyol kulübü bırakmadığı için Fenerbahçe'ye gelemeyen Kosovalı forvetin sarı-lacivertli takımla görüşme yapmaya hazır olduğu belirtildi. 31 yaşındaki Muriqi, bu sezon Mallorca'da attığı 22 gol ve toplamda ulaştığı 57 golle kulüp tarihine geçmeyi başardı.