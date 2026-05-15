Fenerbahçe'de ilk ayrılık yolda! İşte yıldız ismin yeni adresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezon öncesi birçok isimle vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 09:10
Yeni yönetim ve hocasıyla 2026/27 sezonuna bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan sarı-lacivertlilerde iki başkan adayı da transfer için kolları sıvadı.
Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrılacak.
Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşacak olan Kanarya, bir dönem taraftarın sevgilisi olan yıldızıyla yollarını ayırıyor.
FRED AYRILIYOR
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda vedalaşacak isimlerden biri de Fred...
ÜLKESİNDEN 3 TALİP VAR
Sambacının ülkesi Brezilya'dan 3 kulüple görüştüğü öğrenildi.
Tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe macerası, yaz transfer döneminde sona erecek.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
