Hedef 9 puan

Zirve yarışında 1 maç eksiği ve 4 puanlık farkla en yakın takipçileri F.Bahçe ile Trabzonspor'un önünde yer alan G.Saray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra sarı-kırmızılı takımın kritik virajı start alıyor. İlk olarak 4 Nisan'da Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanan G.Saray, 8 Nisan Çarşamba Günü ise erteleme mücadelesinde Göztepe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar ardından da hafta sonunda RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek.

DAHA ÖNCE ZİRVEYİ BIRAKMADI

Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile berabere kalıp Kocaeli'ye yenilen Aslan, Göztepe'yi ise devirmişti. Süper Lig'de son döneme girilirken hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda hedef bu maçlardan 9 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda. Okan Buruk'un öğrencileri bu 3 maçtan hatasız ayrılırsa bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu büyük oranda garantilemiş olacak. Tarihinde bitime 8 hafta kala liderlikten şampiyonluğu hiç vermeyen Cimbom, 26. kez mutlu sona ulaşmaya çalışıyor.