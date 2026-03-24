Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hedef 9 puan

Hedef 9 puan

Milli ara sonrasında 1 hafta içerisinde Trabzonspor, Göztepe ve Kocaeli maçlarına çıkacak olan G.Saray, sahadan 9 puanla ayrılıp şampiyonluk yolunda avantajını sürdürmek istiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Hedef 9 puan

Zirve yarışında 1 maç eksiği ve 4 puanlık farkla en yakın takipçileri F.Bahçe ile Trabzonspor'un önünde yer alan G.Saray'ı zorlu bir süreç bekliyor. Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra sarı-kırmızılı takımın kritik virajı start alıyor. İlk olarak 4 Nisan'da Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanan G.Saray, 8 Nisan Çarşamba Günü ise erteleme mücadelesinde Göztepe'nin konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar ardından da hafta sonunda RAMS Park'ta Kocaelispor'u konuk edecek.

DAHA ÖNCE ZİRVEYİ BIRAKMADI

Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile berabere kalıp Kocaeli'ye yenilen Aslan, Göztepe'yi ise devirmişti. Süper Lig'de son döneme girilirken hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılarda hedef bu maçlardan 9 puanla ayrılmak üzerine kurulmuş durumda. Okan Buruk'un öğrencileri bu 3 maçtan hatasız ayrılırsa bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu büyük oranda garantilemiş olacak. Tarihinde bitime 8 hafta kala liderlikten şampiyonluğu hiç vermeyen Cimbom, 26. kez mutlu sona ulaşmaya çalışıyor.

