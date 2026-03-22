Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Osimhen 5 hafta yok

Sakatlığıyla ilgili bilgi veren Victor Osimhen, “Kolumda kırık var ve ameliyat olmam gerekiyor. En fazla 5-6 hafta içerisinde iyileşmiş olurum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool mücadelesinde Konate ile girdiği mücadelede sağ kolunda kırık meydana gelen Victor Osimhen en az 1 ay sahalardan uzak kalacak. Ülkesi Nijerya'da bulunan ve önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek olan Osimhen sahalara dönüş tarihini verdi: "Kolumda kırık var ve ameliyat olmam gerekiyor. En fazla 5-6 hafta içerisinde iyileşmiş olurum. Bu tür şeylere o kadar da yabancı değilim. Bu aslında kariyerimdeki en hafif sakatlıklardan biri. Yüzümde 18 tane vida var.

Aslında G.Saray ile yollarımızın kesişmesi kaderimizde varmış. G.Saray en zor zamanlarımda beni kurtardı. Kulübe girdiğinizde oyunculara nasıl davrandıklarını görüyorsunuz. Kiralık geldiğimde bile bunu hissettim. Diğer kulüplerde bunu görmedim. Kiralık dönemim bitmeden önce bile kulübün bana davranış şekli olağanüstüydü. Bu, bir oyuncu olarak kolay kolay deneyimleyeceğiniz bir durum değil. Hatta bazı oyuncular kariyerleri boyunca bu tür bir sevgiyi görmemiş olabilirler."

F.BAHÇE DERBİSİNDE SAHADA

Ameilyat olmaya hazırlanan Victor Osimhen'in nisan ayının son haftasında oynanacak olan F.Bahçe derbisine kadar hazır olması bekleniyor. Nijeryalı oyuncu yaptığı açıklamada 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmişti. F.Bahçe derbisi de 5 hafta sonra oynanacak. Tüm planlar dev maçta Osimhen'in sahada olması üzerine kuruldu.

G.Saray'da Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
Domenico Tedesco için flaş iddia!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Girne'den Kapalıçarşı'ya "Halil Falyalı" ağı! "Ladin" çözüldü kirli ağ göründü | Kara parayı futbolcu katili Kadayıfçıoğlu ailesi akladı
Icardi için flaş transfer iddiası!
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 01:28
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:12
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:11
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 00:42
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! 00:39
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! 00:39