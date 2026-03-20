Wilfried Singo beke dönecek

Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle Liverpool deplasmanında stopere geçen Wilfried Singo, Süper Lig'deki Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden sağ beke geçecek. Savunmada pozisyon hatası yapan ancak sağ bekte oynadığında kanadı komple etkili kullanan Fildişili oyuncu, Davinson Sanchez'in dönüşüyle esas bölgesine geçecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
Davinson Sanchez'in kart cezası nedeniyle Liverpool deplasmanında stopere geçen Wilfried Singo, Süper Lig'deki Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden sağ beke geçecek. Savunmada pozisyon hatası yapan ancak sağ bekte oynadığında kanadı komple etkili kullanan Fildişili oyuncu, Davinson Sanchez'in dönüşüyle esas bölgesine geçecek.