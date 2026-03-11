CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray KRAL İŞBAŞINDA

KRAL İŞBAŞINDA

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde lig etabından sonra son 16 turunda da Liverpool’u üzdü. İlk maçta gol atıp zaferi getiren Nijeryalı forvet dün de Lemina’nın kaydettiği golün asistini yapıp Aslan’da yüzleri güldürdü

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
KRAL İŞBAŞINDA

Aslan Cimbom, Liverpool karşısında bir tarihi galibiyet daha alırken Victor Osimhen bir kez daha başrole çıktı. Osimhen, galibiyet getiren gol olan Mario Lemina'ya asisti yaparak ayakta alkışlandı. Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabında Liverpool'a karşı gelen galibiyette zaferin golünü kaydetmişti. 26 yaşındaki yıldız, Liverpool'a karşı iki galibiyetimizde 1 gol, 1 asistle kahramanlaştı. Dünyaca ünlü forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı takımın attığı 17 golün 10'una doğrudan etki etti. Osimhen, 7 gol ve 3 asistle oynadı.

BU FORMA ÇOK ÖZEL

Tarihi zaferin ardından açıklamalarda bulunan Victor Osimhen çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı forvet, şu ifadeleri kullandı: "Bu formayla geldiğimden bu yana çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim. Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. İşte Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz. Bugün Liverpool karşısında çok iyi bir iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Bu sezon buraya kadar iyi iş çıkardık."

4

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez sahasında galip geldi.

EN ERKEN SEVİNCİMİZ

Mario Lemina, attığı golle tarihi bir başarıyı da getirdi. Lemina'nın dakikalar 6.32'yi gösterdiğinde attığı gol tarihe geçti. Gabonlu yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında attığı enerken golü Liverpool filelerine gönderdi.

