İngiliz anahtarı

Galatasaray tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Avrupa devlerinin kabusu haline G.Saray, Liverpool'u bir kez daha RAMS Park zeminine gömdü. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında rakibini 1-0 deviren sarı-kırmızılılar, dün de aynı tarifeyi uyguladı. Sarı-kırmızılılar harika bir performans, müthiş bir özveri ve inanılmaz bir inançla Liverpool'u 1-0 devirip 18 Mart'ta rövanş öncesinde avantaj sağladı.

LİVERPOOL'A 3. ÇELME

Maçın 7. dakikasında Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Victor Osimhen topu kafayla indirdi. Bunu iyi takip eden Mario Lemina uçan kafayla topu filelere gönderdi. Bu golle birlikte zafere uzanan G.Saray'da 62'de Osimhen'in attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Tarihinde 6. kez karşı karşıya geldiği rakibini 3. kez deviren G.Saray, sadece bir yenilgi aldı. Artık çeyrek final için beraberlik yetiyor.

CİMBOM SAHAYA TAM KADRO ÇIKTI

Sarı-kırmızılılar zorlu Liverpool mücadelesine eksiksiz olarak çıktı. G.Saray'da Avrupa kadrosuna yazılmayan Arda, Nhaga ve Can Armando dışındaki bütün isimler kadroya girdi. Teknik direktör Okan Buruk da istediği kadro tercihinde bulundu. Lig aşamasındaki 1-0'lık maçın yıldızlarından Singo sağ bekte yine ilk tercih olarak kullanılırken üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Sakatlığını atlatan ancak tam hazır olmayan Yunus da kulübedeydi.