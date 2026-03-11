Gole yazık oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın 62. dakikada Victor Osimhen ile kaydettiği gol ofsayta takıldı. Pozisyonun ilk başında ofsaytta olan Barış Alper Yılmaz'ın topa hareketlenip koşu yapması sonrası ofsayt bayrağı kalktı.
