Davinson rövanşta yok

Sarı kart gören Davinson, İngiltere’deki rövanş öncesinde cezalı duruma düştü. Cimbom’da başka eksik olmayacak
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Zorlu Liverpool maçı öncesinde G.Saray'da 7 futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk sarı kart sınırında bulunuyordu. Bu oyunculardan sadece Davinson Sanchez karşılaşmanın son anlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 18 Mart'taki rövanşta Aslan'da sadece Davinson olmayacak. Eğer G.Saray, Liverpool'u eleyip çeyrek finale çıkarsa bütün kartlar sıfırlanacak.