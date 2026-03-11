CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Buruk: Tesadüf olmadığını gösterdik

Buruk: Tesadüf olmadığını gösterdik

“Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Bu sene ikinci Liverpool’a karşı ikinci galibiyetimizi elde ettik. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Buruk: Tesadüf olmadığını gösterdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool galibiyeti ile avantaj yakaladıklarını söyledi. RAMS Park'taki atmosferin harika olduğunu ve güzel bir galibiyet elde ettiklerini belirten Okan Buruk şöyle devam etti: "Birincisi, bu sene ikinci galibiyetimiz Liverpool'a karşı. İlkinin tesadüf olmadığını gösterdik. Muhteşem bir atmosfer vardı. Beraber savunma yaptık, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli. Bence Türk futbolu için önemli ve prestijli bir galibiyet. Ülke puanına da katkımız var ama yurt dışında Türk takımının neler yapabileceğini gösteriyoruz. Deplasmanda oynayacağımız maçlar çok önemli. Juventus'a karşı iyi bir tecrübe yaşadık. Skor 2-0, 3-0 olabilirdi. İngiltere'de elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalan biz oluruz."

