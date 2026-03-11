Ağlatan koreografi

Liverpool mücadelesi öncesinde, RAMS Park tarihi anlardan birine ev sahipliği yaptı. Galatasaray taraftarı, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yaklaşık bir aylık bir hazırlığın ürünü olan ve oyuncunun hayat hikayesine dokunan devasa bir koreografiye imza attı. "Biz bir aileyiz" temasıyla hazırlanan görselde, henüz üç yaşındayken kaybettiği annesinin tasviri, kendi çocukluk hali ve bugün kucağında taşıdığı kızı yan yana resmedildi. Tribünleri boydan boya kaplayan bu anlamlı jest karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Osimhen, taraftarın vefası ve sevgisi karşısında derin bir duygu yoğunluğu yaşadı.

ASİSTİNİ DE YAPTI

Maç öncesi seremoni sırasında tribünlerdeki bu görsel şöleni ve kendi ailesinin hikayesini dev boyutlarda gören yıldız golcü, gözyaşlarına hakim olamadı. Liverpool maçı gibi dev bir randevunun atmosferinde bile futbolun sadece bir oyundan ibaret olmadığını kanıtlayan bu anlarda, Osimhen duygu dola anlar yaşadı. Galatasaray taraftarının kendisini sahiplenmesini hayranlıkla izleyen Victor Osimhen, maça da hızlı başladı. Nijeryalı yıldız, Lemina'nın attığı golde asisti yaparken Cimbom'un Liverpool kalesindeki tüm ataklarında baş rolü oynadı.