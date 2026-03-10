CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen rekora koşuyor

Osimhen rekora koşuyor

Şampiyonlar Ligi’nde 7 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, 2 kez daha fileleri havalandırırsa Burak Yılmaz’a (8) ait rekoru kıracak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Osimhen rekora koşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da gözler yine Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Bu sezon Avrupa'da 7 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, bugün de takımının en önemli gücü olacak. Avrupa takımlarının hayranlıkla takip ettiği Osimhen, lig aşamasında oynanan karşılaşmada Liverpool'a karşı penaltıdan gol atmıştı. Harika formunun yanı sıra Osimhen yeni bir rekora doğru da koşuyor.

12 SEZON GEÇTİ

Nijeryalı futbolcu, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon parçalı forma altında 7 gol atan Osimhen, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Burak Yılmaz, 2012- 2013 sezonunda G.Saray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmış ve sarıkırmızılı takıma önemli bir katkı sağlamıştı.

Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
DİĞER
Damsız girilmez diyen mekan ceza yedi! Ayrımcılık yapıldı denildi: Bilette böyle bir ikaz yoktu
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde | Trump savaş bitiyor dedi | Tahran füzeleri gönderdi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Daha Eski
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 00:20
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! 00:20