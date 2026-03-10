Osimhen rekora koşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçına çıkmaya hazırlanan G.Saray'da gözler yine Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Bu sezon Avrupa'da 7 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, bugün de takımının en önemli gücü olacak. Avrupa takımlarının hayranlıkla takip ettiği Osimhen, lig aşamasında oynanan karşılaşmada Liverpool'a karşı penaltıdan gol atmıştı. Harika formunun yanı sıra Osimhen yeni bir rekora doğru da koşuyor.

12 SEZON GEÇTİ

Nijeryalı futbolcu, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon parçalı forma altında 7 gol atan Osimhen, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Burak Yılmaz, 2012- 2013 sezonunda G.Saray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmış ve sarıkırmızılı takıma önemli bir katkı sağlamıştı.