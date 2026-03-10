Liverpool'u yeneceğiz

Bugün oynanacak olan kritik Liverpool maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. İyi bir takıma oynayacaklarını ifade eden Buruk şöyle devam etti:

"Önemli bir tecrübemiz var. Rakibimizle daha önce oynadık. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tek hedefimiz ilk maçta kazanarak ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmek. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olmak bizim için çok gurur verici"

DAHA DİKKATLİ OLACAKLAR

"Sadece bizim için değil, Türk futbolu için de çok değerli. Hem ülke puanı için hem de Avrupa'da Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz "

"İlk hedefimiz tabii ki birinci maçta üstünlüğü sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Grup aşamasında sadece G.Saray ve PSV'ye kaybettiler"

"Buı yüzden bize karşı da daha dikkatli olacaklarını düşünüyorum. Bundan sonra üç takım daha elediğinizde finale gidiyorsunuz. Rakibimiz çok kaliteli. İki maç oynayacağız"

"O yüzden iki maçın sonucu da çok önemli. Birinci maçı en doğru şekilde bitirmemiz önemli. Bir yandan da sarı kart sınırındaki 7 oyuncuyu düşünüyorum. İkinci maç için, 'Bu riski nasıl azaltabiliriz?' diye düşünüyorum. Ancak iyi kadroya sahip olmak bizim için avantaj."