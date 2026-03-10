Avrupa senin işin Aslan'ım! İşte Okan Buruk'un Liverpool maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz G.Saray, harika geçen sezonu sürdürmek istiyor. Devler Ligi'ndeki lig aşamasını 20. sırada tamamlayan ve play-off'ta İtalyan devi Juventus'u iki maçta attığı 7 golle saf dışı bırakan sarı-kırmızılılar, bu kez yakından tanıdığı Liverpool karşısında çeyrek final arayacak. Bugün son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibini RAMS Park'ta ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

LİG AŞAMASINDA YENMİŞTİ

18 Mart'ta Anfield Road'daki rövanş öncesinde avantaj arayan Okan Buruk'un öğrencileri, tıpkı Juventus önünde olduğu gibi ilk maçın fırsatını iyi kullanmak istiyor. İki takım bu sezon lig aşamasında da karşı karşıya gelmişti. G.Saray, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle Liverpool'u RAMS Park'ta 1-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmıştı. Bu sezon devirdiği rakibine bir kez daha sahayı dar etmek isteyen Aslan, Avrupa'ya özel olarak hazırlanıyor.

EKSİK YOK

Zorlu Liverpool mücadelesi öncesinde G.Saray'da hiçbir eksik bir futbolcu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un önünde geniş bir kadro olacak.

7 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da bugün oynanacak olan maç öncesinde 7 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Noa Lang ve Osimhen, sarı kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

BURUK KAZANIYOR

Teknik direktör Okan Buruk, G.Saray'ın başında bugüne kadar 36 Avrupa kupası maçına çıktı. Buruk yönetiminde G.Saray, oynadığı 36 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaraylı taraftarların Avrupa maçlarında oluşturduğu atmosfer tüm dünyanın dikkatini çekti. Dünyanın dört bir yanından futbolseverler bu eşsiz ana tanıklık etmek için İstanbul'a akın ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri çıktığı ilk günde tüketti.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: UĞURCAN, SINGO, DAVINSON, ABDÜLKERİM, JAKOBS; TORREIRA, LEMINA, SARA, LANG, BARIŞ ALPER, OSIMHEN

LIVERPOOL: MAMARDASHVILI, FRIMPONG, KONATE, VAN DIJK, KERKEZ, MAC ALLISTER, GRAVEBENRCH, SZOBOSZLAI, GAKPO, SALAH, EKİTİKE