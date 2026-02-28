Cimbom tarih yazar

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tura yükselen temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarıkırmızılı ekibimiz, İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool'la eşleşti. Bu sezon Devler Ligi'nde lig etabında Liverpool'la karşılaşan Cimbom, RAMS Park'taki müthiş müsabakayı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu kez son 16 turunda karşılaşan iki ekip, çeyrek final yolunda mücadele edecek. Okan Buruk ve öğrencileri 13 sene sonra yükseldiği son 16 turunda yeni bir zafer daha kazanmak istiyor.

İLK MAÇ 10 MART SALI GÜNÜ

Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde ilk maç 10 Mart Salı, rövanş ise 18 Mart Çarşamba İngiltere'de oynanacak. Dev eşleşmede ilk maçı sahamızda oynayacağız. Rövanş da Anfield'da olacak.

Sarı-kırmızılılar daha önce Liverpool ile 5 resmi maçta karşılaştı. Cimbom söz konusu maçların 2'sini kazanırken, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

2011'de İstanbul'daki özel maçı da Aslan 3-0 kazanmıştı. G.Saray, İngiliz ekibiyle 2001- 2002, 2006-2007 ve 2025- 2026 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

ÇEYREK FİNALDE OLASI RAKİP PSG-CHELSEA GALİBİ OLACAK

Temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turunda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu. Aslan, Liverpool'u geçmesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SLOT: UMARIM HAZIR OLACAĞIZ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Slot, lig etabında yaptıkları maça değinip, "Galatasaray'a karşı deplasmanda oynadığımız ilk maçtan daha iyi bir performans sergilemeliyiz" dedi.

Hollandalı hoca, "Çok önemli maçlarımız var ve umarım Galatasaray maçına hazır olacağız" diye konuştu.

İSTANBUL'DA ÜSTÜNLÜK

SARI-kırmızılılar, Liverpool'la bu zamana kadar yaptığı maçlarda evinde hiç kaybetmedi. 2001-02 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçta 1-1 sona ererken, 2006-07 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi de 3-2 kazanmıştık.

Son olarak RAMS Park'ta bu sezon lig etasbında Liverpool'u konuk eden Aslan, 1-0 galip gelmişti.

LİG AŞAMASINI ÜÇÜNCÜ BİTİRDİLER

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi;

Atletico Madrid'i 3-2, E.Frankfurt'u 5-1, R.Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 yenerken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye 4-1 yenildi. Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon ligde çıktığı 27 haftada toplamda 45 puan topladı ve 6. sırada yer aldı.

EN GOLCÜLERİ SZOBOSZLAI

İngiltere temsilcisi Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 müsabakada 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Premier Lig takımında Dominik Szoboszlai, bu kulvarda 4 golle ön plana çıktı. Ayrıca Mac Allister 3, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Ekitike ve Gakpo da 2'şer gol sevinci yaşadı.

TFF BAŞARILAR DİLEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşen temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diledi. TFF'den dün yayınlanan mesajda, "Temsilcimiz Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.