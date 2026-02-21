İstikrarın adı: Buruk

Trendyol Süper Lig'de 2022 yılının temmuz ayından bu yana takımın başında olan Teknik Direktör Okan Buruk, en istikrarlı hoca konumunda.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Trendyol Süper Lig'de 2022 yılının temmuz ayından bu yana takımın başında olan Teknik Direktör Okan Buruk, en istikrarlı hoca konumunda. Süper Lig takımları arasında Galatasaray, en uzun süre aynı hocayla çalışan takım oldu. Aslan bu süre zarfında Okan Buruk ile Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşarken, bu sezon da ligde lider ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde ediyor.