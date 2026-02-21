Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alfemo ile dün gerçekleşen sponsorluk töreninde önemli açıklamalar yaptı. Başkan Özbek, Juventus galibiyetine değinip, "9 yıl, 8 gün önce... Galatasaray Spor Kulübü, Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış bir spor kulübü... Elbette her iş hayallerle başlar. Bugün tek tek o hayallerin gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Galatasaraylılara sesleniyorum; birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray'ı daha yukarılara taşıyalım" diye konuştu.

ÇETİN BİR YOLDAYIZ

Önemli bir mücadele içinde olduklarını aktaran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sezon başında istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz. Amacınız belliyse, bir maçla vazgeçmezsiniz. Takım başarılı şekilde devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyetle lig, kupa ve Avrupa'da devam edeceğiz. Çetin bir yoldayız, konsantrasyonu bırakmadan bugüne kadarki aynı tutumu korumak zorundayız. Hiçbir şey bitmiş değil. Hedefe doğru ciddiyetle yürümeye devam edeceğiz. Teknik kadroma, oyunculara, bütün camiama mesajlarım" ifadelerini kullandı.

AYNI HIZLA DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın vizyonuna ve hedeflerine vurgu yapan Başkan Dursun Özbek, "121 yıl önce gösterilen vizyonumuz aynı hızla devam edecek. 121 yılda verilen emekler meyvesini vermeye başlamıştır. Bundan sonraki hedefimiz, önümüzdeki dönemlere teslim aldığımızdan daha güzel bir Galatasaray bırakmaktır. Yakın gelecekte Galatasaray bambaşka yerlerde olacak" değerlendirmesinde bulundu.

EVET, ADAYIM

Dursun Özbek, başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi, "Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız" dedi.

BU BİR MİLLİ MÜCADELEDİR

Juventus maçında alınan sonuçtan tüm Türkiye'nin mutlu olduğunu söyleyen Başkan Dursun Özbek, "Sadece Galatasaraylılar mı keyif aldı, hayır. Türk insanını mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu milli bir mücadeledir. Alınan netice, ulaşılan zafer, Türk insanını da mutlu etti. Türkiye'nin her yerinden bize mesajlar geldi. O insanlar da mutlu oldular" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesiyle alakalı gelen sorular için, "Hocamız Okan Buruk, Galatasaray'ın değeri. Şu an sezon devam ediyor. Bu bir idari karar ve idari karar alınacağı dönemler bellidir. O dönem geldiğinde bunları dikkate alacağız" yanıtını verdi.

ÇOK BÜYÜK MUTLULUK

Juventus'a karşı elde edilen 5-2'lik zaferin hissiyatını anlatan Başkan Dursun Özbek, "Bazı anlar vardır, insan hayatında tekrarı mümkün olmaz. Juventus maçı sonucu da insanların hayatlarında zaman zaman gördükleri ama tekrarı mümkün olmayan alanlar. Çok büyük mutluluk silsilesi oluştu. Taraftar ile takımın birlikteliğinden çok mutlu oldum. Camia beraber büyük bir iş başardı" yorumunda bulundu.

TRANSFER UYARISI

Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer konularına değinmeyeceğini vurguladı. Kavukcu, "Ne olur transfer konuşmayalım. 12 önemli maçımız var. Kazanarak devam etmeliyiz. Juventus'u da çok önemli bir skorla yendik. Medyada her gün yeni futbolcu yazılıyor. Taraftarların beklentilerini yükseltiyorsunuz, bu da bize farklı şekilde şey oluyor... Ocak dönemi çok zordu ama güzel bir dönem geçirdik. Bu da sahada kendini gösteriyor. Satın alma opsiyonlarımız var. Başkan ve hocamız ile karar veririz" dedi.

ALFEMO İLE ANLAŞMA

Galatasaray Kulübü, mobilya markası Alfemo ile futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasına imza attı. RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya ile davetliler katıldı.