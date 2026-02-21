Gabriel Sara göz kamaştırıyor

Gabriel Sara'nın son dönemde yakaladığı performans alkış topluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son Juventus maçında 1 gol, 1 asistle 5-2'lik zaferin mimarı olan Sara, önemli bir performans sergiliyor. Sarı- kırmızılı forma altında çıktığı son 7 resmi maçta 5 gol atıp, 1 asist yapan Brezilyalı orta saha, Avrupa'da birçok önemli kulübün takip listesine girdi. Sara'nın sezon sonuna kadar yakından takip edileceği ifade edildi. Sambacı, Süper Lig'de de son dönemde adından söz ettirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Kayseri, Karagümrük ve Kasımpaşa maçlarında 4 gol attı. Juventus'a da 1 gol, 1 asist yapan Sara, galibiyetlerde başrolü oynadı.