Gabriel Sara: Gol atamadığım oldu

Gabriel Sara: Gol atamadığım oldu

Galatasaray'da Zecorner Kayserispor maçının ardından konuşan Gabriel Sara, "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:25
Gabriel Sara: Gol atamadığım oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da Gabreil Sara, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların mücadeledeki 3. golünü kaydeden yetenekli oyuncu, "İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler." dedi.

Sara, ayrıca "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum." sözleri ile mücadeleyi değerlendirdi.

Yeni transferler ile ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldiler ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

