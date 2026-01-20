CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sezonun ilk yarısında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan Wilfried Singo'nun dönüş tarihi merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Atletico Madrid maçı öncesi Fildişi futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 09:48
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da gözler Atletico Madrid maçına çevrildi.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde İspanyol ekibini devirerek çıkış yakalamak istiyor.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele öncesi merak edilen konulardan biriyse Wilfried Singo'nun sakatlık durumu oldu.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Fildişili savunma oyuncusu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşamıştı.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Galatasaray geçtiğimiz hafta 25 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Yapılan açıklamada Wilfried Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Uzun süredir forma giyemeyen Fildişili oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

ATLETICO MAÇINDA KADRODA ALINABİLİR

Yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak kalan Singo'nun, Atletico Madrid mücadelesinde kadroya alınma ihtimali belirdi.

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi müjdeli haber! Singo…

Kulüp doktoru Yener İnce'nin vereceği rapor doğrultusunda hareket edecek olan teknik direktör Okan Buruk, son kararını bugünkü antrenmanın ardından verecek.

Fenerbahçe'de Kante zirvesi!
A.B.İ. Reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP'nin hezeyana dönüşen Suriye politikası! PYD'ye terör örgütü diyemediler
F.Bahçe'nin yıldızının talipleri artıyor!
''Hak yerini buldu''
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer... Fenerbahçe'de N'Golo Kante zirvesi! Transfer... 09:20
Transferde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang... Transferde domino etkisi! Schouten ve Noa Lang... 09:11
''Hak yerini buldu'' ''Hak yerini buldu'' 08:44
''Hak yerini buldu'' ''Hak yerini buldu'' 07:17
G.Saray'da gündem Magassa! G.Saray'da gündem Magassa! 02:50
G.Saray'da gündem Magassa! G.Saray'da gündem Magassa! 02:49
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... 02:01
Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... 02:01
Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik 02:01
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! 02:01
Lovik, Trabzonspor için geldi! Lovik, Trabzonspor için geldi! 02:01
Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı 02:01