Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

İspanya La Liga’da Villarreal formasıyla sergilediği baskın performansın ardından, 2026 kış transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılmaya başlayan Pape Gueye, Türk futbolseverlerin bir numaralı merak konusu haline geldi. Fiziksel üstünlüğü, geçit vermez savunma anlayışı ve oyun kurucu özellikleri ile öne çıkan Senegalli yıldız için transfer pazarlıkları kızışırken futbolseverler 'Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 14:31 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 08:48
Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Hem fiziksel gücü hem de oyun kurma becerisiyle Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen Pape Gueye, Villarreal formasıyla La Liga'da sergilediği baskın performans ve Senegal milli takımıyla kazandığı başarılarla, 2026 kış transfer döneminin en çok konuşulanları arasına girdi. Özellikle Türkiye'den gelen ciddi transfer iddiaları futbol gündemini sarsarken, taraftarlar bu 'modern orta saha' profilinin detaylarını araştırıyor. Peki orta saha dinamosu Pape Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar ve kariyeri...

Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında?

PAPE GUEYE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Tam adıyla Pape Alassane Gueye, 24 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Montreuil kentinde doğmuştur. Aslen Senegalli olan yıldız futbolcu, bugün 26 yaşındadır. Orta sahadaki heybetli duruşuyla dikkat çeken Gueye, 1,89 m boyundadır. Hem Fransa hem de Senegal vatandaşlığı bulunan oyuncu, milli takım tercihini Senegal'den yana kullanmış ve ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası zaferi yaşamıştır.

PAPE GUEYE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Pape Gueye, modern futbolun en çok aranan "merkez kuvveti" profillerinden biridir. Sahadaki temel görevleri şunlardır:

Ön Libero (Defansif Orta Saha): En etkili olduğu pozisyondur; fiziksel gücüyle savunma hattının önünde bir duvar örer.

Merkez Orta Saha (8 Numara): Sol ayağının tekniği sayesinde oyunu iki yönlü oynayabilir, topu savunmadan hücuma taşıma görevini üstlenir.

Oyun Tarzı: Uzun boyuna rağmen teknik kapasitesi yüksek, ikili mücadelelerdeki başarısı ve kazandığı toplarla takımına dinamizm katan bir yapısı vardır.

Pape Gueye hangi takımda oynuyor?

PAPE GUEYE FUTBOL HAYATI VE KARİYERİ

Gueye'nin futbol yolculuğu, Fransa'nın köklü altyapılarından birinde başlayıp Avrupa'nın dev liglerine uzanan bir başarı öyküsüdür. Kariyerinin dönüm noktası, Marsilya'daki yükselişi ve ardından İspanya La Liga'ya attığı dev adım olmuştur. Özellikle Villarreal'deki performansıyla 2026 yılı itibarıyla Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline gelmiştir. Milli takım düzeyinde ise Senegal'in vazgeçilmez bir parçası olarak uluslararası tecrübesini pekiştirmiştir.

PAPE GUEYE OYNADIĞI TAKIMLAR

  • Le Havre (Fransa): Futbol eğitimini aldığı ve profesyonelliğe adım attığı kulüp.

  • Olympique Marsilya (Fransa): Ligue 1'de kendini kanıtladığı ve Avrupa kupalarında boy gösterdiği dönem.

  • Sevilla (İspanya - Kiralık): Kısa süreli La Liga deneyimiyle İspanyol futboluna ilk adımını attı.

  • Villarreal (İspanya): Kariyerinin en olgun dönemini geçirdiği ve piyasa değerini zirveye taşıdığı kulüp.

  • Senegal Milli Takımı: Ülkesiyle 35'in üzerinde maça çıkarak uluslararası arenada başarılar kazandı.

