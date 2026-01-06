CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Takviye yapacağız

Takviye yapacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep'te transfer dönemine değindi: “Eksiklerimiz belli. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle birlikte çalışıyoruz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 06:50
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor'u yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Artık 10 Ocak'taki finaldeki rakiplerini beklediklerini belirten Özbek, ara transfer dönemine de değindi. Takıma takviyeler yapacaklarını belirten Başkan Özbek, şöyle devam etti: "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İSİMLER VAR

Galatasaray'ın limitinin rakiplerinin iki katı olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. İcardi önümüzdeki 5 ay daha G.Saray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli."

