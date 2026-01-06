Carlos Cuesta'dan Galatasaray'a müjdeli haber!

Galatasaray'da performansı ile eleştirilerin odak noktasında olan Carlos Cuesta, sezon başında Vasco da Gama'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştı. Brezilya ekibinde yönetimin ve taraftarların beğenisini kazanan Cuesta için karar çıktı. Vasco da Gama, Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesindeki +1 yıl kiralama opsiyonunu kullandı ve 26 yaşındaki stoperle 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli yeni sözleşme imzaladığı Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirdi. Söz konusu imza için Galatasaray'a 1.5 milyon euro ödeme yapıldı. Satın alma opsiyonu 5.75 milyon euro olan Cuesta, böylelikle Galatasaray'ın kasasına 2.25 milyon euro sokmuş oldu.