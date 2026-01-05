Hedeflerimizden biri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugünkü yarı final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bizim için Süper Kupa önemli ve değerli. Daha önce birçok defa kazandık. Üstüne çalıştığımız her kupayı kazanmak istiyoruz. Bu zaman iki takım için zor zaman. Yoğun temponun üzerine kadro kurmakta zorlandığımız anlar. İyi iki takım mücadele edecek. Başarılı bir teknik adam ve iyi bir sene yaşayan Trabzonspor'a karşı oynayacağız. Türkiye'de ve Avrupa'da hedeflerimiz var. Süper Kupa'da bunlardan biri. İki takımın sakatlık yaşamadığı güzel bir maç olur.

TARAFTARIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. Bir teknik adam olarak, ne kadar çok takım yarışın içinde olursa mutlu ediyor. Trabzonspor, üstüne koyarak gidiyor. Bu yarışta çok yol var. Biz Galatasaray olarak taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Güçlü olmamız gereken zamandan geçiyoruz. Kaosa ihtiyacımız yok. Birlikte olmaya ihtiyacımız var. Çok sıkı sarılmamız gerekiyor birbirimize. Kupayı direkt bize verseler daha doğru olurdu."

KUPAYI İSTİYORUZ

Mauro Icardi, "Biz oyuncular olarak bir kupa daha kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Bu maçı alıp finale çıkmamız gerekiyor. Büyük bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyoruz ve kazanıp finale kalmak, sonrasında da kupayı kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.