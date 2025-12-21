RAMS Park gibisi yok

Galatasaray'ın son yıllardaki en büyük kozu iç saha maçları oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıllardır en fazla doluluk oranına sahip takım olurken, RAMS Park'taki maçların havası da dünyayı kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Her maçını kapalı gişe gibi oynayan Galatasaray'da futbolcular da aldıkları bu gücü skora da yansıtmayı başardı. Sarı-kırmızılılar evinde oynadığı son 62 Süper Lig mücadelesinde sadece 1 kez sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Bu maçlarda Aslan 7 kez de berabere kaldı. Geriye kalan 54 maçın tamamını kazanan Okan Buruk'un öğrencileri ulaşılması zor bir başarını mimarı oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca iç sahadaki son 26 maçında 21 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup seri yakaladı. Bu seri şuanda Süper Lig'de devam eden en uzun seri oldu. Evinde çok sayıda eksikle Şampiyonlar Ligi'nde St. Gilloise'ye yenilen sarı-kırmızılılar, tam kadro olduğu maçlarda şimdiye kadar bir sorun yaşamadı ve İngiliz devi Liverpool başta olmak üzere birçok takımı dize getirdi.