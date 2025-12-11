CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Varsa yoksa Osimhen

Varsa yoksa Osimhen

Aslan Devler Ligi’nde Osimhen’in oynamadığı ya da gol atmadığı 3 maçı kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızının fileleri bulduğu 3 maçı ise kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Varsa yoksa Osimhen

G.Saray için Osimhen'in anlamı çok büyük. Sezon başında 75 milyon euro'luk bonservisiyle Türkiye rekoru kırarak transfer edilen Nijeryalı, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir fark yaratıyor. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun yokluğu sarı-kırmızılı takıma büyük bir kabus yaşatıyor. Daha önce sakatlığı nedeniyle Avrupa'daki iki maçı da kaçıran Osimhen, önceki gün Monaco önünde forma giyebildi ama suskun kaldı.

İşte bu 3 maçta sadece 1 gol atıp hepsini kaybeden G.Saray puan alamadı. Ancak Nijeryalı oyuncunun toplamda 6 gol attığı Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarının hepsinden zaferle ayrılan Cimbom puanları da topladı. Şampiyonlar Ligi'nde takımının kaydettiği 8 golün 6'sını tek başına kaydeden Osimhen durunca takım da durmaya başladı. Monaco önünde henüz yüzde yüzüne ulaşamasa da elinden geleni yapan Nijeryalı fileleri bulamadı.

