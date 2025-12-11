Sıra artık Süper Lig’de

CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyonlar Ligi'nde elinde sadece ilk 24 hedefi kalan G.Saray'da gözler tamamen Süper Lig'e çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk yarının bitimine iki maç kala hata yapmak istemiyor. Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanan Cimbom, ardından Kasımpaşa ile içeride oynayacak. 2 puan farkla zirvede bulunan sarı-kırmızılılar maçlarını kazanıp rakiplerini baskı altına almaya çalışacak

Şampiyonlar Ligi'nde elinde sadece ilk 24 hedefi kalan G.Saray'da gözler tamamen Süper Lig'e çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk yarının bitimine iki maç kala hata yapmak istemiyor. Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanan Cimbom, ardından Kasımpaşa ile içeride oynayacak. 2 puan farkla zirvede bulunan sarı-kırmızılılar maçlarını kazanıp rakiplerini baskı altına almaya çalışacak

