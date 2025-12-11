Sıra artık Süper Lig’de

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Şampiyonlar Ligi'nde elinde sadece ilk 24 hedefi kalan G.Saray'da gözler tamamen Süper Lig'e çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar ilk yarının bitimine iki maç kala hata yapmak istemiyor. Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olmaya hazırlanan Cimbom, ardından Kasımpaşa ile içeride oynayacak. 2 puan farkla zirvede bulunan sarı-kırmızılılar maçlarını kazanıp rakiplerini baskı altına almaya çalışacak