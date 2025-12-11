CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Sakatlık kabusu

Bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk'un eli kolu bağlanırken, Monaco önünde Uğurcan Çakır’ın da maçı bitirememesi büyük bir üzüntüye neden oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Süper Lig'de şampiyonluk serisini 4'e yükseltip Devler Ligi'nde de son 16 takım arasına kalmanın hayallerini kuran G.Saray'da sakatlıklar can sıkıyor. Son yıllarda yaşanmadığı kadar sakatlıklar üst üste gelirken, teknik direktör Okan Buruk artık kadro kurmakta güçlük çekiyor. US Gilloise'nin ardından Monaco'ya kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9 puanda kalırken 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı final havasına büründü. Liverpool, Bodo ve Ajax'ı yenerek havaya giren G.Saray'ın hızını sakatlıklar kesti.

SON KURBAN UĞURCAN

Son iki ayda sırasıyla Singo, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Osimhen, Lemina, Kaan, Berkan ve Jakobs takımı yalnız bıraktı. Kulübesi zayıflayan Aslan'da Uğurcan da Monaco deplasmanında sakatlandı ve oyundan çıktıktan hemen sonra yenilgiye sebep olan gol geldi. Teknik direktör Okan Buruk; sakatlıklara çare bulamazken, bu sürece cezalı oyuncular da eklenince istenmeyen sonuçlar kaçınılmaz oldu. Sakatlıklar silsilesinin son kurbanı ise Monaco maçında Uğurcan Çakır oldu.

