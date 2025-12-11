Dönüm noktası

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransız basını Monaco-Galatasaray maçına geniş yer ayırırken ön plana Uğurcan Çakır'ın sakatlığı çıktı. Le Parisien, "Uğurcan Çakır'ın sakatlanması G.Saray'a pahalıya mal oldu" başlığını kullanırken, Ouest France ise "Uğurcan çıktıktan saniyeler sonra G.Saray gol yedi" ifadelerini kullandı. L'Equipe ise "G.Saray kalecisinin oyundan çıkması çok şeyi değiştirdi" yazdı.