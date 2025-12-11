CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dönüm noktası

Fransız basını Monaco-Galatasaray maçına geniş yer ayırırken ön plana Uğurcan Çakır'ın sakatlığı çıktı. Le Parisien, "Uğurcan Çakır'ın sakatlanması G.Saray'a pahalıya mal oldu" başlığını kullanırken, Ouest France ise "Uğurcan çıktıktan saniyeler sonra G.Saray gol yedi" ifadelerini kullandı. L'Equipe ise "G.Saray kalecisinin oyundan çıkması çok şeyi değiştirdi" yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
