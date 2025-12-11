Lig formatında ikinci kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için 9 puan yetebilir. Geçen sezon 11 puanla bir takım ilk 24 dışında kalırken, bu kez barajın 8-9 puana kadar düşme ihtimali yükseldi. 9 puan ve 0 averajı bulunan G.Saray, son iki maçından 1 puan çıkartırsa hedefini neredeyse garanti altına alacak. Ancak iki mağlubiyet halinde averaj bile önemli bir hale gelecek.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER