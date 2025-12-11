CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray 9 puan yetebilir

9 puan yetebilir

Lig formatında ikinci kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için 9 puan yetebilir. Geçen sezon 11 puanla bir takım ilk 24 dışında kalırken, bu kez barajın 8-9 puana kadar düşme ihtimali yükseldi. 9 puan ve 0 averajı bulunan G.Saray, son iki maçından 1 puan çıkartırsa hedefini neredeyse garanti altına alacak. Ancak iki mağlubiyet halinde averaj bile önemli bir hale gelecek.

