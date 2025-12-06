Osimhen birinci

2025 yılının bitmesine sayılı günler kala Google Türkiye'de en çok aratılan isimler açıklandı. Buna göre 2025 yılında Google Türkiye üzerinden Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, en çok aratılan isim oldu. Sezon başında gelen Leroy Sane de listede dördüncü sırada yer aldı. Mario Lemina ise listede 9. sıraya adını yazdırdı.
