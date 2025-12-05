Galatasaray'da tek hedef 3 puan! İşte Okan Buruk'un Samsunspor maçı 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray, bugün Samsunspor’la karşılaşacak. Fenerbahçe deplasmanına lider gidip lider dönen Aslan’da hedef; sahadan 3 puanla ayrılıp zirvedeki yerini korumak. İşte bu kritik mücadele öncesi tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olan ve 90+5'te yediği golle sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasının açılış maçında ligin dişli ekiplerinden Samsunspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda eksik çok. Bu mücadelede de Singo, Jakobs, Sallai, Eren ve Metehan'dan faydalanamayacak olan Cimbom'da sakatlıklarını atlatan Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan da henüz 90 dakika oynayacak seviyeye gelmedi.

TARAFTARINA GÜVENİYOR

Tüm olumsuzluklara rağmen sarı-kırmızılılarda Samsunspor karşısında tek hedef galibiyet... Teknik direktör Okan Buruk, ligin kalan üç maçını da kazanıp devre arasına hata yapmadan ve zirvede girmek istiyor. Samsun mücadelesi de bu açıdan ilk adım olarak adlandırılıyor. Öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan şampiyon teknik adam; "Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmada Aslantepe'yi dolduracak olan 50 bin taraftarına güveniyor.

OSİMHEN VE TORREİRA SINIRDA

Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile Uruguaylı yıldız Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

SON 8 MAÇ ASLAN'IN

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başarmıştı.

EN SON F.BAHÇE'YE

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

SON 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.

EYÜP RAKİP OLACAK

Galatasaray'ın sezon başında Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın, bugün kırmızı-beyazlı formayla RAMS Park'a çıkacak ve sarı-kırmızılılara rakip olacak. Eyüp sözleşmesinde 'özel' madde olmadığı için bugün görev verilmesi halinde Galatasaray'a karşı oynayacak.

İŞTE G.SARAY-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Yunus, Makoumbou, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye

