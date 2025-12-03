CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Büyük maçların adamı

Büyük maçların adamı

Kadıköy’de harika bir gol atan Leroy Sane’nin kariyerindeki derbi performansı dikkat çekiyor. Alman yıldız, Dortmund ve Man. United’a da çok çektirmişti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Büyük maçların adamı

Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk transferi olan Leroy Sane, inişli çıkışlı performansını derbide rafa kaldırdı ve maçın yıldızı oldu. 7.7 ile en yüksek puanı alarak derbinin en başarılı ismi olan Sane, 27. dakikada Alvarez ve Skriniar'a attığı iki harika çalımın ardından muazzam bir gole imzasını atmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun geçmişini bilenler için bu durum bir sürpriz değil. Çünkü Alman futbolcu daha önce formasını giydiği Schalke, Bayern Münih ve Manchester City'de ezeli rakiplerini yıkmıştı.

DORTMUND'A 3 GOL-5 ASİST

Kariyerine Schalke'de başlayan Sane, ezeli rakibi Dortmund'a iki maçta 1 gol ve 1 asist üretmişti. Ardından Bayern Münih'e transfer olan Sane, burada da en büyük rakibi Dortmund'a kök söktürdü. Bayern'de 11 maçta 2 gol ve 4 asist üreten Sane, iki takımda toplamda Dortmund'a karşı 8 skor katkısı üretti. Manchester City'de ise ezeli rakibi ManU'ya karşı 9 kez rakip olan Sane, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Sane, F.Bahçe derbisi dahil toplamda oynadığı 23 maçın 13'ünü kazanırken sadece 5 kez yenildi.

F.Bahçe'de flaş iddia! En-Nesyri...
Derbinin ardından sevkler açıklandı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Kadıköy'de Okan Buruk bir başka!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 01:27
G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! G.Saray'dan bir derbi paylaşımı daha! 01:27
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 01:27
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:27
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 01:27
Çaykur Rizespor farklı turladı! Çaykur Rizespor farklı turladı! 01:27
Daha Eski
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 01:27
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! Eryaman'da turlayan Keçiörengücü! 01:27
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 01:27
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 01:27
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 01:27
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 01:27