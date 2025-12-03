Büyük maçların adamı

Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk transferi olan Leroy Sane, inişli çıkışlı performansını derbide rafa kaldırdı ve maçın yıldızı oldu. 7.7 ile en yüksek puanı alarak derbinin en başarılı ismi olan Sane, 27. dakikada Alvarez ve Skriniar'a attığı iki harika çalımın ardından muazzam bir gole imzasını atmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun geçmişini bilenler için bu durum bir sürpriz değil. Çünkü Alman futbolcu daha önce formasını giydiği Schalke, Bayern Münih ve Manchester City'de ezeli rakiplerini yıkmıştı.

DORTMUND'A 3 GOL-5 ASİST

Kariyerine Schalke'de başlayan Sane, ezeli rakibi Dortmund'a iki maçta 1 gol ve 1 asist üretmişti. Ardından Bayern Münih'e transfer olan Sane, burada da en büyük rakibi Dortmund'a kök söktürdü. Bayern'de 11 maçta 2 gol ve 4 asist üreten Sane, iki takımda toplamda Dortmund'a karşı 8 skor katkısı üretti. Manchester City'de ise ezeli rakibi ManU'ya karşı 9 kez rakip olan Sane, 2 gol ve 1 asist kaydetti. Sane, F.Bahçe derbisi dahil toplamda oynadığı 23 maçın 13'ünü kazanırken sadece 5 kez yenildi.