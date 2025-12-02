Lider geldik, lider dönüyoruz

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, maçın ardından şunları söyledi: "İlk 45 dakika iyi oynadık ve golü de bulduk. Rakibin çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. İyi mücadele ettik. Kazanmak istiyorduk, son dakika golle 1-1 berabere ayrıldık. Lider geldik, lider ayrılıyoruz. Kazanmaya yakın taraf bizdik.

FEDAKAR YUNUS AKGÜN SAHADA

Kasım ayının ilk haftasında ameliyat olan ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı söylenen Yunus Akgün, derbi öncesi Okan Buruk'la görüşüp derbide görev almak istediğini iletmişti. Sakatlığını yeni atlatan ve derbiye yedek başlayan milli futbolcu, mücadelenin son bölümünde süre de buldu. 25 yaşındaki oyuncu, 90. dakikada Kazımcan Karataş'ın yerine oyuna girdi.