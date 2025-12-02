Aslanım Sane

Galatasaray son yıllarda rakibine karşı büyük bir üstünlük kurduğu Kadıköy'de bir kez daha etkili olan taraf oldu. Uzatmalarda gelen golle 1 puana razı olan sarı-kırmızılılarda gecenin yıldızı Leroy Sane oldu. Kariyerinde sayısız önemli derbi ve büyük maçta forma giyen Alman futbolcu, Türkiye'de ilk kez F.Bahçe'ye karşı rakip olurken yine klasını gösterdi.

Takımının tek golünü atan Sane, hücumda da çok etkili oldu. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde harika bir gole imzasını attı.

LİGDEKİ 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Ceza alanı dışarısında önce Alvarez'i ardından da Milan Skriniar'ı şık hareketlerle çalımlayan Sane, uzaktan müthiş bir şut çıkardı. Kaleye giden top Oosterwolde'ye çarparak Ederson'u yanılttı ve filelerle buluştu. Bu sezon Trendyol Süper Lig'deki dördüncü golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, resmi maçlarda da toplamda 3 asist yaptı. Sahneye çıktığı zaman büyük bir fark yaratan Sane, takımının gole yaklaştığı pozisyonların büyük kısmında sahnedeydi.

HAKEM TEPKİSİ

Yine bir F.Bahçe-G.Saray derbisi geride kalırken karşılaşmada hakem kararları ön plana çıktı. Bugüne kadar Yasin Kol'un yönettiği maçlardan memnuniyetsiz olarak ayrılan sarı-kırmızılılarda dün de hakeme büyük bir tepki hakimdi. Karşılaşma devam ederken kararlara dayanamayan G.Saray, kendisine ait X hesabından, "Hakemden akılalmaz kararlar" paylaşımında bulundu. Özellikle Skriniar'ın Gabriel Sara'nın ayak bileğine tabanıyla bastığı pozisyona hakem Yasin Kol'un faul bile çalmaması, VAR'ın da uyarıda bulunmaması büyük tepki çekti. Maç sonunda teknik direktör Okan Buruk da hakeme tepki gösterdi.

BİZİM İÇİN DAHA İYİ BİR SONUÇ

Maçın ilk golünü kaydeden Leroy Sane, karşılaşma bitiminde Kadıköy'deki 1-1'lik beraberliği şu sözlerle değerlendirdi: "Bizim için kabul edilebilir bir skor. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik. Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde."

LİDERLİK RUHUNDA VAR

Lider olarak gittiği Kadıköy'den yediği son dakika golüne karşın lider olarak dönen G.Saray bu duruma son yıllarda oldukça alışkın...

Sarı-kırmızılılar zirveye tam anlamıyla bir ambargo koydu.

Süper Lig'deki son 62 haftanın 58'ini lider olarak tamamlayan G.Saray, rakiplerine sadece 4 kez zirvede bulunma şansı tanıdı.

Bu ihtimal karşılaşma öncesinde F.Bahçe için belirse de sarı-kırmızılılar ezeli rakibine hiç şans vermedi. Tüm bu süreçte takımın başında bulunan teknik direktör Okan Buruk, Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmadı.

Sezonun üçüncü haftasında oturduğu liderlik koltuğunu bırakmayan G.Saray, Cuma günü Samsunspor'u da yenerek rakiplerini baskı altına almaya çalışacak.

YABANCI MADDE YARALADI

İsmail Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan Kazımcan Karataş, yine başarılı bir maç çıkardı. Ancak Sane'nin golü sonrasında sarı-kırmızılılar sevinirken, tribünden yabancı bir madde Kazımcan'ın gözünün altına isabet etti.

Tedavi uygulanan Kazım, bandajla maça devam etti.

Maç sonunda konuşan genç yıldız, "Lider geldik, lider dönüyoruz" ifadelesini kullandı.

LUCAS TORREIRA KORKUTTU

Sarı-kırmızılı yıldızı Torreira, F.Bahçe deplasmanında yine harika bir performans sergiledi.

90 dakika boyunca orta alanda rakiplerine adım attırmayan Uruguaylı oyuncu, uzatmalarda Kazımcan ile kafa kafa çarpıştı. Kafasına bandaj yapılan Torreira daha sonra oyundan alındı.

KEREM'E BÜYÜK GÖNDERME

Daha önce G.Saray forması giyen ve sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Kadıköy'de yer alan taraftarlar, özel olarak yaptırılan ve Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı paraları stada attı.