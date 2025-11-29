CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Cengiz'e anma töreni

Mustafa Cengiz’e anma töreni

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 4. yıl dönümünde dualarla anıldı. Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Mustafa Cengiz’e anma töreni

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 4. yıl dönümünde dualarla anıldı. Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, eski yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, ve Okan Böke gibi isimler katıldı.

