Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup olarak ilk 8 yolunda ağır yara aldı. Usta gazeteci Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların Belçika ekibine yenildiği karşılaşmanın ardından yaşananları anlattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 09:19
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Promise David kaydetti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Union Saint-Gilloise bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek 25. sırada yer aldı. 9 puanda kalan Galatasaray ise 14. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

Usta gazeteci Levent Tüzemen, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı sonrası yaşananları Sabah Gazetesi'nde kaleme aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in büyük üzüntüsü! Kimseye cevap vermedi

"KİMSEYE CEVAP VERMEDİ"

Tüzemen, "Maç sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in locasına girdim. Gördüğüm manzara karşısında çok üzüldüm. Etrafında eski ve yeni yöneticiler vardı. Hepsi, 'Üzülme başkan' diye tesellide bulunuyorlardı ama başkan, kimseye cevap bile vermedi. Belli ki sonuca çok üzülmüştü. Ben de bu üzüntüsünü haklı buluyorum. 105 milyon Euro verip Osimhen ve Singo gibi oyuncuları alıyorsun, 12 milyon Euro'ya Sane'yi getiriyorsun, karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

