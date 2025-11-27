CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Dursun Özbek: Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek...

Dursun Özbek: Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başarılı başkanı, "Rakiplerimiz bizim seviyemize gelmek yerine bizi aşağı çekmeye çalışıyor" dedi. İşte o ifadeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 18:47
Dursun Özbek: Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın fotoğraf sergisinde basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor. Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı." ifadelerini kullandı.

