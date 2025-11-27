Dursun Özbek: Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD'ın fotoğraf sergisinde basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, "Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor. Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı." ifadelerini kullandı.