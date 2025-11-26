CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte kalmayacağı belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi gündem olmaya devam ediyor.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Son zamanlarda özel hayatıyla gündem olan tecrübeli golcü, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Icardi son olarak Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılıların 1-0 mağlup olduğu Union Saint-Gilloise maçında sergilediği oyunla tepki topladı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki santrforun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Şimdiden çok sayıda talibi olan Icardi ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

JUVENTUS TALİP OLDU

Blasting News'ta yer alan habere göre; Juventus, Mauro Icardi'yi listesine aldı.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Serie A ekibinin Dusan Vlahovic'in olası ayrılığı ve Jonathan David ve Lois Openda'nın isteneni verememesi nedeniyle sezon sonunda hücum hattında önemli değişikliklere gideceği ve gündemdeki isimlerden birini de Icardi olduğu belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Haberde Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi sonrası Arjantinli santrforun yerini kaybettiği ve bu durumun deneyimli golcünün sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma kararını etkileyebileceği vurgulandı.

Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Juventus'un Mauro Icardi ile görüşmeleri başlatmayı deneyebileceği yazılırken, golcü oyuncunun yüksek maaşı transfer önündeki en büyük engel olarak aktarıldı.

G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
İDEFIX-Reklam
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
G.Saray'dan acil transfer planı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! Beşiktaş’ta Sabitzer sürprizi! 09:19
F.Bahçe'nin Kadıköy'de rakibi Ferencvaros F.Bahçe'nin Kadıköy'de rakibi Ferencvaros 09:07
G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler 09:01
"Bir çuval inciri..." "Bir çuval inciri..." 08:55
F.Bahçe'de Tedesco fırtınası! F.Bahçe'de Tedesco fırtınası! 08:53
Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? 08:47
Daha Eski
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! 08:31
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20