Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.