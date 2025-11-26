Icardi için sürpriz transfer iddiası! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte kalmayacağı belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Geçtiğimiz sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği de merak konusu oldu.
Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki santrforun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Şimdiden çok sayıda talibi olan Icardi ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
JUVENTUS TALİP OLDU
Blasting News'ta yer alan habere göre; Juventus, Mauro Icardi'yi listesine aldı.
Serie A ekibinin Dusan Vlahovic'in olası ayrılığı ve Jonathan David ve Lois Openda'nın isteneni verememesi nedeniyle sezon sonunda hücum hattında önemli değişikliklere gideceği ve gündemdeki isimlerden birini de Icardi olduğu belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi sonrası Arjantinli santrforun yerini kaybettiği ve bu durumun deneyimli golcünün sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatma kararını etkileyebileceği vurgulandı.
Juventus'un Mauro Icardi ile görüşmeleri başlatmayı deneyebileceği yazılırken, golcü oyuncunun yüksek maaşı transfer önündeki en büyük engel olarak aktarıldı.