Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekoru elinden kaçırdı!

3'üncü galibiyetini Ajax'a karşı 3-0'lık skorla alan Galatasaray, 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3'üncü maçını kazanmıştı. 5'inci haftada Union Saint-Gilloise'a yenilen sarı-kırmızıların galibiyet serisi sona ererken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de üst üste 4 maç kazanarak kırmayı hedeflediği tarihi rekoru elde edememiş oldu.

BELÇİKA TAKIMLARI TERS GELİYOR Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika takımlarına rakip olduğu 9'uncu maçtan da galibiyet çıkaramadı. Daha önce Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaşan sarı-kırmızılar, Union Saint-Gilloise'la da ilk kez rakip oldu.