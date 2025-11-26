Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rekoru elinden kaçırdı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Avrupa'da 3 maç aradan sonra puan kaybeden sarı kırmızılılar Devler Ligi'nde tarihi rekoru elinden kaçırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 10:52
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Union Saint-Gilloise'a tek golle mağlup olarak Avrupa'da 3 maç sonra kaybetti. İlk hafta Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik farklı skorla yenilen sarı-kırmızılar, sonrasında Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenmişti.

3'üncü galibiyetini Ajax'a karşı 3-0'lık skorla alan Galatasaray, 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3'üncü maçını kazanmıştı. 5'inci haftada Union Saint-Gilloise'a yenilen sarı-kırmızıların galibiyet serisi sona ererken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de üst üste 4 maç kazanarak kırmayı hedeflediği tarihi rekoru elde edememiş oldu.

BELÇİKA TAKIMLARI TERS GELİYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika takımlarına rakip olduğu 9'uncu maçtan da galibiyet çıkaramadı. Daha önce Club Brugge ve Anderlecht ile dörder kez karşılaşan sarı-kırmızılar, Union Saint-Gilloise'la da ilk kez rakip oldu.

Galatasaray, Club Brugge'a karşı 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik; Anderlecht'e karşı ise 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Union Saint-Gilloise'a yenilen sarı-kırmızılar, Belçika takımlarına karşı çıktığı 9 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

