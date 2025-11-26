Dursun Özbek Beştepe'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung için resmi yemek programı düzenlendi. Düzenlenen resmi yemek programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı. Başkan Dursun Özbek programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Lee Jae Myung ile kısa bir konuşma yapma fırsatı bulan Başkan Dursun Özbek, Galatasaray hakkında bilgiler verdi. Başkan Dursun Özbek ve Lee Jae Myung'un potansiyel iş birlikleri için konuştuğu kaydedildi.