Galatasaray'da maçın ardından İlkay Gündoğan: Üzücü bir akşam oldu

Galatasaray'da Union Saint-Gilloise mağlubiyetinin ardından konuşan İlkay Gündoğan, kadrodaki eksiklere dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 23:07
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan, maçın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"ÜZÜCÜ BİR KAYIP AMA..."

"Çok üzücü bir akşam oldu. İstediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Sakin, sabırlı, iyi oyun kurarak başlamak istedik. Ok hata yaptık, çok fazla top kaybettik. Hele ilk yarı... İkinci yarı daha iyiydik. İkinci yarı daha iyiydik ama diyecek bir şey yok.. Eksiklerimiz fazla var.

Bende sakatlıktan döndüm, eksikler var. Onları tamamlamam gerekiyor. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok üzücü bir kayıp ama önümüze bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alırsak galiba play-off'a kalmayı garantiliyoruz.

Performansımızı arttırmalıyız. Pazartesi günkü Fenerbahçe maçında çok daha iyi oynamamız gerekiyor."

G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu
