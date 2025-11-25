Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırladı. Devler Ligi'nde ilk 8 hedefi ile sahaya çıkan sarı-kırmızılar, eksik kadroya rağmen baskın oldukları maçta Union'a diş geçiremedi ve mücadeleyi 1-0 kaybetti. Union SG'nin golü 57. dakikada Promise David'ten geldi.

Cimbom, bu sonuç ile birlikte 9 puanda kaldı. Belçika ekibi ise Devler Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta 9 Aralık tarihinde Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

GALATASARAY'DA 9 EKSİK

Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasına 9 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıklarından dolayı sahaya çıkmadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giymeyen isimler olurken, Kazımcan Karataş da UEFA listesinde yer almamasından dolayı statü gereği maçta oynamadı.

ICARDI BU SEZON İLK KEZ

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11'de yer aldı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Union Saint-Gilloise maçında Icardi, en ileri uçta görev yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu son olarak Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında 11'de yer almıştı. Ayrıca Mauro Icardi, Union Saint-Gilloise maçıyla bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6'ncı maçına çıktı.

İLKAY İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla 6 maç sonra 11'de görev yaptı. Son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir mücadelesinde 11'de forma giyen İlkay Gündoğan; ligde Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında sakatlığı sebebiyle oynayamamıştı. Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuşan İlkay, 6 maç sonra da 11'de yer almış oldu.

6 GENÇ FUTBOLCU YEDEK SOYUNDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımda birçok eksiğin olması sebebiyle yedek kulübesinde 6 genç isme yer verdi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu'nun yanı sıra genç isimlerden Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta ve Arda Ünyay'ı Union Saint-Gilloise maçında yedek oturttu.

53. dakikada sakatlanan Ismail Jakobs yerine oyuna giren Arda Ünyay, 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kart ile oyundan atıldı.