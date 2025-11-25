Galatasaray-Union SG maçında gerginlik!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Union SG ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki takım oyuncuları arasında yaşanan sürtüşmeler dikkat çekti.

Bir pozisyonda konuk ekipten Raul Alexander Florucz, Abdülkerim Bardakcı ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, rakibinin zaman geçirmeye yönelik hareketlerine sinirlenerek müdahalede bulundu.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Barış Alper Yılmaz, yapılan faul sebebiyle yerde kaldı. Oyunun durduğu saniyelerde yeniden müdahale etmek için araya giren Lucas Torreira'ya maçın hakemi J. Sanchez sarı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYONLAR