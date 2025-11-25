Galatasaray-Union SG maçında skandal karar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'u ağırladı. Karşılaşmadaki tek golü kaydeden Promise David'in golden dakikalar önce ikinci sarı kartı görmediği o pozisyon gündem oldu.
36. dakikada ilk sarı kartını gören Kanadalı futbolcunun 54. dakikada Uğurcan Çakır'ın ayağına bastığı pozisyonda Galatasaray, kırmızı kart bekledi.
Maçın hakemi J. Sanchez, David'e ikinci sarı kartı göstermedi ve bu pozisyondan 3 dakika sonra 24 yaşındaki golcü fileleri havalandırdı.
İŞTE O POZİSYON