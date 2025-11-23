TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Lookman için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Atalanta'nın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Ederson için de ocak ayında nabız yoklamaya hazırlanıyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Ara transfer döneminde çok önemli takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray önemli isimlerle temasta bulunuyor. Transfer listesinin üst sıralarında Atalanta forması giyen Lookman'ı yazan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun takım arkadaşıyla da ilgilenmeye başladı.
Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ederson için ocak ayında girişimlere başlama kararı aldı. Calciomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar başarılı oyuncuyu takibe aldı.
PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO
Lookman'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha ile de ilgilenen G.Saray'ın ocak ayında nabız yoklayacağı iddia edildi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.