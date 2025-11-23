CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro'luk yıldız

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Lookman için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Atalanta'nın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Ederson için de ocak ayında nabız yoklamaya hazırlanıyor. Piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız

Ara transfer döneminde çok önemli takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray önemli isimlerle temasta bulunuyor. Transfer listesinin üst sıralarında Atalanta forması giyen Lookman'ı yazan sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun takım arkadaşıyla da ilgilenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız

Galatasaray yönetimi, İtalyan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ederson için ocak ayında girişimlere başlama kararı aldı. Calciomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar başarılı oyuncuyu takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Lookman'ın yanı sıra Brezilyalı orta saha ile de ilgilenen G.Saray'ın ocak ayında nabız yoklayacağı iddia edildi. Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson, orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız

Kariyerinin büyük bölümünde 8 numara oynayan 26 yaşındaki oyuncu, 3 kez de Brezilya Milli Takımı'nda oynama başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan orta saha sürpriz hamle! 45 milyon Euro’luk yıldız

Piyasa değeri 45 milyon euro olan Ederson ile Avrupa'dan da bazı takımlar yakından ilgileniyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
