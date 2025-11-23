Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Dün gece özellikle ilk yarı tek kale bir maç izledik. Direkten dönen toplar, G.Saray'ın şanssızlığıydı. G.Birliği bir serbest vuruştan komik bir gol attı. Komik ifadesini G.Saray defansı için kullanıyorum. Böyle bir pozisyon hatası yapılıp kale ağzında rakip forvete top vurdurulmaz. Benzeri yan top hatasından G.Birliği ikinci golü de buldu maçın sonlarına doğru. Sanchez sadece refakat ediyor.