Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup ederek kritik Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Usta yazar Ahmet Çakar, 5 gollü mücadeleyi Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 08:59
Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve İlkay Gündoğan kaydetti. Başkent ekibinin Mbaye Niang ve Metehan Mimaroğlu ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray-Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - HAKEME GEÇER NOT

Tehlike çanları G.Saray için çalıyor, Dün akşam kazandılar, zaten bekleniyordu ama hasar büyük. Singo ve Lemina'nın sakatlığı ne alemde birkaç güne belli olur, Sallai kırmızı kart cezalısı, F.Bahçe maçında oynamayacak. Osimhen'in durumu belirsiz. F.Bahçe maçı için her şey kapkara.

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Dün gece özellikle ilk yarı tek kale bir maç izledik. Direkten dönen toplar, G.Saray'ın şanssızlığıydı. G.Birliği bir serbest vuruştan komik bir gol attı. Komik ifadesini G.Saray defansı için kullanıyorum. Böyle bir pozisyon hatası yapılıp kale ağzında rakip forvete top vurdurulmaz. Benzeri yan top hatasından G.Birliği ikinci golü de buldu maçın sonlarına doğru. Sanchez sadece refakat ediyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

İkinci yarıda her şeyin kötü gittiği dakikalarda Icardi sahneye çıktı, vuruş tekniğiyle beraberliği getirdi. Ardından da çok kısa süre içinde G.Saray, ikinci ve üçüncü golü buldu. Sonuçta G.Saray kazandı ama iyi oynamadılar. Daha önemlisi ama eksik antrenman ama yanlış antrenman, oyuncuların sürekli sakatlanmasına sebep oluyor.

Ahmet Çakar Galatasaray-Gençlerbirliği maçını yorumladı

Gelelim hakem Ozan Ergün'e... Fevkalade bir maç yönetti. Barış Alper penaltı bekledi, belki hafif bir temas var ama öyle penaltı olmaz. Son dakikada Sallai'ye gösterdiği kırmızı kart kesin haklı. Kafasını uzatmış rakibe tabanıyla vuruyor, kontrolsüz hareket. Tek tartışılacak nokta, ikinci yarıda Sallai'nin kaval kemiğine basılması. Burada da kırmızı kart olmaz çünkü G.Birliği oyuncusu topa vurduktan sonra ayak inerken Sallai'nin bacağına temas ediyor. Burada kırmızı vermemesi doğru karar.

