Galatasaray’ın sağ bekte ilk tercihi Boey! İşte transfer formülü

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Ocak ayında savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey için yeniden düğmeye basıyor. Bayern Münih'le resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sağ bek konusunda Sacha Boey ismi ilk sırada geliyor. Ocak ayında savunma hattına takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Fransız futbolcuyu geri getirmeyi amaçlıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği Boey konusunda ocak ayında Bayern Münih ile resmi temasların kurulması hedefleniyor. Bayern Münih'le sözleşmesi 2028'de bitecek Boey bu sezon 14 resmi maçta 1 asist yaptı.

Galatasaray'ın sağ beke takviye yapmasındaki düşüncesi hem rotasyonu güçlendirmek hem de Wilfried Singo'nun olası bir İngiltere'ye transferinde sıkıntı yaşamamak... Ayrıca Boey de Galatasaray'ı çok iyi tanıyor. 2021-2024 arası sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız sağ bek, 1 şampiyonluk yaşamış ve 83 resmi maçta 4 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Öte yandan Galatasaray'ın Sacha Boey transferinde satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi.

REKORLA TRANSFER

2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey, rekor bir transfere imza atmıştı. Alman devi Bayern, Boey için Cimbom'a tam 30 milyon euro bonservis ödemiş ve o dönem için Süper Lig'de rekor kırılmıştı.

37 MAÇTA OYNADI

Sacha Boey, Ocak 2024'ten beri forma giydiği Bayern Münih'te toplamda 37 resmi maça çıktı. Fransız sağ bek, Alman ekibinde 1 gol atarken, 5 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 Bundesliga şampiyonluğu ve 1 Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

SINGO'NUN ALTERNATİFİ

Sarı-kırmızılılarda sezon başında büyük bir yatırımla kadroya katılan Wilfried Singo'ya İngiltere Premier Lig'den ilgi artıyor. Fildişi Sahilli sağ bek için Liverpool, Chelsea ve Manchester United gibi önemli kulüplerin devrede olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray yönetimi, 30 milyon euro yatırım yaptığı 24 yaşındaki Singo'dan ciddi bir bonservis kazancı bekliyor. Bu nedenle Singo'nun gitme durumuna bağlı olarak Sacha Boey hamlesi ciddi önem taşıyor.

SON DAKİKA
