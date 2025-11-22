Galatasaray’ın sağ bekte ilk tercihi Boey! İşte transfer formülü

Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği Boey konusunda ocak ayında Bayern Münih ile resmi temasların kurulması hedefleniyor. Bayern Münih'le sözleşmesi 2028'de bitecek Boey bu sezon 14 resmi maçta 1 asist yaptı.

Galatasaray'ın sağ beke takviye yapmasındaki düşüncesi hem rotasyonu güçlendirmek hem de Wilfried Singo'nun olası bir İngiltere'ye transferinde sıkıntı yaşamamak... Ayrıca Boey de Galatasaray'ı çok iyi tanıyor. 2021-2024 arası sarı-kırmızılı formayı giyen Fransız sağ bek, 1 şampiyonluk yaşamış ve 83 resmi maçta 4 gol atıp 4 asist yapmıştı.